Санкт-Петербург, 25 октября, 2021, 15:48 — ИА Регнум. В Петербурге отправили на принудительное лечение Александра Лоскачева, выбросившего в окно ребенка-инвалида своей сожительницы. Об этом 25 октября сообщили в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Объединенная пресс-служба судов (ОПС) Санкт-Петербурга Осужденный Александр Лоскачев

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вечером 20 ноября 2020 года Лоскачев, находясь в квартире дома 22 по улице Дыбенко, решил убить 13-летнего сына своей сожительницы, страдающего аутизмом. Он взял ребенка на руки, перекинул через оконный проем лоджии и сбросил вниз с высоты третьего этажа.

Довести свой преступный умысел до конца мужчина не смог, так как пострадавшему мальчику была своевременно оказана медицинская помощь. После чего мужчина попытался скрыться с места преступления, но был задержан.

В отношении Лоскачева было возбуждено уголовное дело и предъявлено обвинение по ч.3 ст.30-п.в ч.2 ст.105 УК РФ («Попытка убийства»). Вину мужчина не признал.

«Суд применил к Лоскачеву принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением», — уточнили в ОПС.