Уфа, 25 октября, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Объем отгруженных товаров собственного производства вырос на 20% в Башкирии. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Инвестиции

Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен в правительстве региона на оперативном совещании с главами муниципалитетов.

Отмечается, что рост обеспечили 42 муниципальных образования. При этом наибольший рост был зафиксирован в г. Кумертау (187,1%), Татышлинском (184,8%) и Чишминском (174,5%) районах.

«Мы должны обеспечить предпринимателям комфортные условия для развития, чтобы они чувствовали поддержку, в том числе на муниципальном уровне. Необходимо помогать им с решением бюрократических вопросов, оформлением документов, рассказывать о мерах государственной поддержки. Объем привлеченных инвестиций — это показатель нашей общей работы, и того, на сколько эффективно мы работаем с бизнесом», — приводит пресс-служба слова премьер-министра Башкирии Андрея Назарова, который отметил, что для восстановления роста экономики нужно в первую очередь уделять внимание инвестиционной деятельности предприятий и привлечению инвесторов.

Назаров отметил, что именно бизнес платит налоги, зарплаты, создает рабочие места и наполняет рынок товарами и услугами, что приводит к росту уровня жизни населения.

По словам министра экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Рустама Муратова, на текущий момент по инвестициям положительная динамика наблюдается в 30 муниципальных образованиях региона.

«При этом в большинстве случаев это связано с инфраструктурными проектами и бюджетными инвестициями», — приводит пресс-служба его слова.