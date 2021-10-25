Тверь, 25 октября, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Второй этап ремонта автодороги Дубна — Кимры — Горицы, соединяющей Тверскую и Московскую области, завершили в Верхневолжье в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Всего отремонтировано 27 км автодороги, которая обеспечивает связь города Кимры с восточными и северо-восточными муниципальными образованиями Тверской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 октября в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Тверской области Отремонтированный участок автодороги Дубна – Кимры — Горицы

«Как подчеркнул президент России Владимир Путин, важно, чтобы современные дороги создавали новые возможности для граждан, бизнеса и территорий. Этому принципу мы должны следовать в реализации наших планов. Современная региональная дорожная сеть должна формироваться поступательно, исходя из приоритетов развития региона, интересов граждан и в привязке к инвестиционным проектам», — отметил ранее губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Государственный контракт на ремонт автодороги Дубна — Кимры — Горицы заключен на три года. Так, в 2020 году в нормативное состояние было приведено 20 км от села Горицы в стороны Кимр, в текущем году — еще 27 км дороги. Завершить ремонтные работы планируется в 2022 году.

Пресс-служба правительства Тверской области Отремонтированный участок автодороги Дубна – Кимры — Горицы

Рабочие уложили два слоя асфальтобетона, выравнивающий и верхний, также выполнено устройство переходно-скоростных полос, заездных карманов и съездов. Для обеспечения безопасности дорожного движения расчищена полоса отвода, укреплены обочины, установлены дорожные знаки, нанесена разметка термопластиком.

Пресс-служба правительства Тверской области Отремонтированный участок автодороги Дубна – Кимры — Горицы

Всего в 2021 году в Тверской области в эксплуатацию введут 300 км региональных трасс. Работы, выполняемые в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», завершены на большинстве объектов.