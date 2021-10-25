Киев, 25 октября, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Около 18,5 млрд кубометров газа находится в украинских подземных хранилищах (ПХГ), а это на 35% меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщает 25 октября оператор газохранилищ страны «Укртрансгаз».

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«В ПХГ Украины находится около 18,5 млрд кубометров газа, что на 35% меньше, чем за аналогичный период 2020 года», — говорится в сообщении компании.

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 октября в хранилища на Украине перестали закачивать газ, теперь его только извлекают оттуда. В сутки отбор составляет примерно 24 млн кубометров.

Ранее в «Укртрансгазе» сообщали о накопленных 18,7 млрд кубометров газа. Этого объёма, отмечали в компании, должно хватить на отопительный сезон, если не будет чрезвычайных ситуаций.

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