Москва, , 15:36 — REGNUM Поставки Великобританией ракет Украине нельзя исключать, заявил 25 октября руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала «Россия 24».

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«В конкретных условиях, когда хотели бы насолить, особенно англичане, нашей стране, этого (поставку ракет) исключать нельзя. Но должны быть красные линии. Англичане не хуже других понимают это. Мы понимаем, и они понимают», — сказал он.

Поскольку тема поставок вооружений и передачи технологий требует серьезного отношения, соответствующие российские ведомства работают над анализом ситуации, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина работает над своей ракетной программой и в недалёком будущем сможет «направить ракеты на Москву», заявил внештатный советник главы офиса президента УкраиныАлексей Арестович.

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