Москва, 25 октября 2021, 15:36 — REGNUM Поставки Великобританией ракет Украине нельзя исключать, заявил 25 октября руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала «Россия 24».
Поскольку тема поставок вооружений и передачи технологий требует серьезного отношения, соответствующие российские ведомства работают над анализом ситуации, уточнил он.
Как сообщало ИА REGNUM, Украина работает над своей ракетной программой и в недалёком будущем сможет «направить ракеты на Москву», заявил внештатный советник главы офиса президента УкраиныАлексей Арестович.
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