Москва, 25 октября, 2021, 15:36 — ИА Регнум. Исторически ставки по вкладам положительно коррелируют с ключевой ставкой Банка России. Поэтому шаг регулятора 22 октября, вероятно, придаст новый импульс повышению ставок по депозитам, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Игорь Додонов.

Jonathunder Банковское хранилище

«Надо отметить, что за последний месяц банки уже поднимали ставки по вкладам, так сказать, «готовясь» к заседанию Центробанка. При этом ожидалось увеличение ключевой ставки на 0,25−0,50 процентного пункта, тогда как ЦБ повысил ее сразу на 0,75 п. п.

В связи с этим в ближайшие недели ставки по депозитам могут подрасти еще на 0,2−0,5 п. п., а к концу текущего года — на 0,8−1 п. п., многое будет зависеть от дальнейших решений регулятора по денежно-кредитной политике.

Что касается возможного перетока денег российских граждан с фондового рынка в банки, на мой взгляд, говорить об этом пока преждевременно. По последним данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам в 10 крупнейших банках в первой декаде октября составила 6,43%.

При ее увеличении на 1 п. п. пункт до конца года (как ожидается) доходность вкладов все равно будет оставаться ниже даже официальной инфляции, которая по итогам года, по последнему прогнозу Центробанка, составит 7,4−7,9%.

Поводом для перетока средств жителей России в банки, скорее, может стать какая-то значимая коррекция на фондовом рынке, которая выглядит вполне вероятной, учитывая, что рынки, не только в РФ, но и в мире в целом, уже долгое время растут практически непрерывно, без существенных просадок.

Получив убыток по акциям, многие граждане смогут на своем опыте осознать все риски, присущие инвестициям на фондовом рынке, и традиционные и понятные банковские вклады могут стать в их глазах более привлекательными», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы Оксана Дмитриева («Партия роста») считает, что повышение ключевой ставки ЦБ РФ будет препятствовать экономическому росту и выходу экономики из коронавирусного кризиса.

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