Москва, 25 октября, 2021, 15:34 — ИА Регнум. Запад пытается вести себя, как глобальная митрополия в экономике, но у него все хуже получается это делать. Об этом 25 октября заявил финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика

«Что я вижу: отношение Запада, как метрополии ко всему остальному миру получается все хуже у них», — сказал Левченко.

Связано это с тем, что за красивыми финансовыми отчетами крупнейших западных компаний скрываются более высокие темпы заимствования средств.

«Потому что они давно работают себе в убыток. Что значит себе в убыток. Их крупнейшие компании рискуют себе красивые отчетности, но все это происходит за счет опережающего роста долга», — отметил финансовый аналитик.