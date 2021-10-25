Москва, 25 октября, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Российской экономике угрожают непомерные претензии к бизнесу со стороны налоговых органов. Об этом 25 октября сообщил корреспонденту ИА REGNUM управляющий адвокатского бюро «Глазунов и партнеры» Алексей Глазунов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

Он прокомментировал предложения уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова распространить меры поддержки на бизнес, не входящий в реестр малого и среднего бизнеса (МСП).

«Бизнес-омбудсмен Борис Титов выступил с предложением распространить меры поддержки государства не только на малый и средний бизнес. Данное предложение мотивировано тем, что многие предприятия, относящиеся к крупному бизнесу и не входящие в реестр малых и средних предпринимателей, в период пандемии коронавируса пострадали ничуть не меньше субъектов малого и среднего бизнеса. Сложно не согласиться с Борисом Титовым в том, что эти компании играют важную роль в национальной экономике и их проблемы и трудности неизбежно отражаются на состоянии общества в целом. В частности, эти компании являются крупными работодателями, от их положения так или иначе зависит материальное благосостояние очень большого количества российских граждан», — сказал Глазунов.

Эксперт отметил, что некоторые компании не попали в разряд МСП исключительно по техническим причинам, тогда как на практике они также являются субъектами малого или среднего бизнеса.

«Если они начнут получать государственную поддержку, то смогут значительно улучшить свое положение. В частности, можно избежать сокращения штатов, снижения уровня заработной платы, появления долгов перед кредиторами. То есть, данная мера будет в любом случае способствовать оздоровлению пострадавших от коронавируса отраслей отечественной экономики и выступит в качестве профилактической меры по отношению к риску роста безработицы», — считает он.

Ещё одним важным моментом собеседник агентства назвал защиту бизнеса от давления налоговиков.

«Необходимо отойти от практики Михаила Мишустина времен его руководства Федеральной налоговой службой, когда налоговые органы «кошмарили» бизнес, в результате чего многие предприятия просто прекращали свое существование. Непомерные претензии налоговых органов к бизнесу угрожают национальной экономике и являются не меньшим фактором дестабилизации экономической ситуации, чем пандемия коронавируса. Сейчас для бизнеса сработать в ноль — уже счастье, но для страны такое положение дел смерти подобно. О каком экономическом подъеме может идти речь при такой политике правительства? Разумеется, экономика обречена на плачевное положение, пока правительство не откажется от прежней налоговой политики. Со времен Аристотеля законность рассматривается в качестве противовеса произволу власти», — заключил Глазунов.