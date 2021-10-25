Киев, , 15:32 — REGNUM Заявление в полицию на мэра Львова Андрея Садового после его отказа передавать России советского разведчика Николая Кузнецова, несмотря на решение суда, подали представители украинского Института правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной. Об 25 октября рассказала директор института Елена Бережная.

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«Мы отправили сегодня (в полицию Львова) уведомление об уголовном правонарушении в отношении конкретно Садового. Все его высказывания приведены. Документ ушел», — приводит ее слова ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября стало известно, что представители украинского института правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной планируют обратиться в полицию с требованием перезахоронить останки известного советского разведчика Николая Кузнецова.

Напомним, ранее кассационный административный суд Верховного суда Украины обязал администрацию города Львов позволить родственникам разведчика перезахоронить его останки в Екатеринбурге.