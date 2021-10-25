Санкт-Петербург, 25 октября, 2021, 15:41 — ИА Регнум. В пригородных районах Санкт-Петербурга продолжается ликвидация последствий штормового ветра, бушевавшего 21−23 октября. Наиболее сильные повреждения получили воздушные электролинии прибрежного Курортного района, где было зафиксировано 165 обрывов сети из более чем двухсот, произошедших во всем регионе.

Дарья Драй ИА REGNUM Ремонт электросети

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В настоящее время на 150 участках сетей проложены новые линии электроснабжения, в работе находятся 72 адреса. Бригады предприятия «Ленсвет» работают на линиях круглосуточно, сообщили 25 октября в Смольном.

Также поступило 129 заявок из-за сломанных и повисших на сетях ветвей деревьев. Работы по их уборке сегодня продолжаются по 42 адресам.

«Сети уличного освещения планируется восстановить в полном объёме к среде, 27 октября. На территории Курортного района уже устранены 95 обрывов, в работе находятся 70 адресов», — отметили власти.

Также восстановительные работы проводились 23 октября в городах Сестрорецке и Зеленогорске, поселках Курортного района Репино, Комарово, на Приморском шоссе.

«Для восстановления линий электроснабжения и сетей уличного освещения принимаются все необходимые меры и силы», — заверили в городской администрации.

Напомним, в Петербурге ветер повалил порядка 70 деревьев.