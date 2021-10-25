Москва, 25 октября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Проверку по факту задержания в Санкт-Петербурге пятерых болельщиков московского «Спартака» проводит Российская премьер-лига (РПЛ). Об этом 25 октября сообщает пресс-служба лиги.

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики «Спартака»

Отмечается, что и. о. президента РПЛ Ашот Хачатурянц принял решение оставить в Санкт-Петербурге представителей лиги. Они будут обеспечивать разбирательство в ситуации и оказывать юридическую помощь болельщикам.

Напомним, 24 октября «Спартак» на выезде потерпел разгромное поражения от «Зенита» со счётом 1:7.

После матча в «Спартаке» сообщили, что сотрудники службы безопасности «Зенита» задержали пятерых болельщиков московского клуба. Фанаты были отпущены после составления протокола по статье «мелкое хулиганство».

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