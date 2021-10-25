Улан-Батор, 25 октября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. В социальных сетях Монголии обсуждают закрытие властями КНР сухопутного порта Эрэн-Хото на границе с Монголией из-за выявления COVID-19. Сразу после прекращения работы погранпункта цены на тепличные овощи в стране выросли в 2—3 раза.

Флаг Монголии

«Понятное дело, что мы не умрем из-за дефицита овощей и фруктов до открытия порта Эрэн. Не покупайте слишком дорогие овощи», — пишет пользователь Твиттера Ари.

Если до закрытия сухопутного порта Эрэн-Хото один килограмм огурцов продавали за 5000 тугриков, то сегодня уже за 15 000 — 20 000. Сильно подорожали помидоры, брокколи и другие тепличные овощи. Цены на строительные материалы тоже растут.

«После закрытия порта Эрэн-Хото цены на стройматериалы на рынке «100 айл» выросли на 30−40%. Что же теперь делать?» — пишет известный в Монголии блогер Амараа.

«Товары из разных точек мира отправляются в Монголию через порт Тяньцзинь и потом отгружаются по железной дороге. Пожалуйста, объясните тем дуракам, которые говорят, что монголы смогут жить без Китая», — пишет Уянг Цоггэрэл, намекая на тех пользователей соцсетей, которые призывают закрыть границы и вообще не покупать у китайцев овощи.

Некоторые монголы подозревают КНР в нарушении дипломатического протокола.

«А соответствует ли такое долгое закрытие порта Эрэн международным дипломатическим протоколам? Поступают ли так другие страны?» — пишет известный в Монголии блогер Аанхаа.

Закрытие порта и рост цен после приостановки импорта сильно влияют на жизнь местных жителей.

«Все равно неважно, уйдет ли в отставку правительство или сын какого олигарха станет депутатом. Для меня важно только открытие границы Эрэн-Хото. Хочу, чтобы братский китайский народ поскорее открыл двери нам, бедным», — пишет пользователь Enkhuush.

Ряд жителей Монголии предлагают импортировать овощи и фрукты из России и Узбекистана.

«Там же фрукты качественные и дешевые. Почему мы не сможем импортировать через Кяхту-Алтанбулаг. Мы же с советских времен привыкли к российским продуктам», — пишет пользователь Фейсбука Ган-Очир Батболд.

Но не все поддерживали его идею.

«Когда же вы забудете это дурацкое понятие «братский народ»! Русские нам не братья, они же во всем препятствуют — вы сами видите: наша страна — независимая, но до сих пор не может построить ГЭС из-за отказа со стороны России», — утверждает пользователь Фейсбука Дэлгэр Баясгалан.

Социальные сети пестрят сообщениями и заявлениями компаний, которые занимаются интернет-продажами и международными перевозками. Они призывают покупателей не делать заказы до открытия порта Эрэн-Хото.

ИА REGNUM напоминает, ранее из-за выявления случаев заражения COVID-19 в городе Эрэн-Хото, китайские власти закрыли сухопутный порт Эрэн-Хото на неопределенное время. После этого в Монголии, которая сильно зависит от китайских поставок, резко выросли цены на продукты. Ранее более 80% свежих фруктов и овощей импортировались в Монголию из Китая через этот пограничный пункт.

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