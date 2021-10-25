Ново-Огарево, Московская область, 25 октября, 2021, 15:36 — ИА Регнум. Объём российского внешнеторгового товарооборота составил за девять месяцев 2021 года $540 млрд. По сравнению с тем же периодом 2020 года он вырос на 35%, сообщил глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин 25 октября на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Kaluganews.com На таможне

«Экспорт у нас составляет $310 млрд и импорт — $230 млрд, то есть у нас в целом положительное сальдо», — уточнил Булавин.

Глава таможенной службы напомнил о завершении в минувшем году широкомасштабной реформы таможенного администрирования. Её итогом стало создание центров электронного декларирования, сети распределённых центров и электронных таможен.

Изменения позволили ускорить процесс таможенного оформления, сделали его более прозрачным, а также снизили нагрузку на бизнес. Так, автоматический выпуск одной электронной декларации занимает всего четыре минуты, участие человека в этом процессе не требуется.

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