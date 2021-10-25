Джакарта, 25 октября, 2021, 15:27 — ИА Регнум. Глава индонезийской компании по производству подвижного состава PT INKA Буди Новианторо заявил, что авария на железной дороге в Джакарте, предположительно, произошла из-за человеческой ошибки, сообщает CNN Indonesia.

Железная дорога

«Обнаружена человеческая ошибка. Машинист превысил скорость», — заявил Буди Новианторо.

Расследованием инцидента займется национальный комитет по безопасности на транспорте.

Компания PT INKA займется ремонтом столкнувшихся поездов.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция Индонезии объявила, что столкновение поездов на востоке Джакарты было несчастным случаем на производстве.