Тбилиси, , 15:26 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, объявивший голодовку, продолжает принимать некоторое количество продуктов. О этом 25 октября заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Ираклий Кобахидзе Parliament.ge

«Есть, к примеру, и прецеденты по приему определенных продуктов. На это, естественно, должно быть обращено внимание. Мы не должны позволять кому бы то ни было ставить клоунаду», — сказал Кобахидзе.

Он добавил, что 24 октября Саакашвили было сделано переливание крови. Лидер «Мечты» также отметил, что минюст Грузии может выступить с заявлением о «голодовке» Саакашвили.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он назвал себя «политзаключенным» и объявил голодовку. 8 октября стало известно, что экс-президент покупает мёд и соки. После этого он заявил, что вернул оставшийся мёд. Для контроля за здоровьем Саакашвили собрана группа врачей. Во дворе тюрьмы дежурит бригада медиков в реанимобиле.

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