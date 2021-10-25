Москва, 25 октября, 2021, 15:25 — ИА Регнум. Последние недели наблюдается стабильная тенденция: то производители одного вида товаров заявляют о неизбежном в скором времени росте цен на их продукцию, то с аналогичным заявлением выступают производители (а иногда — и целые ассоциации производителей) другого вида продукции, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Алексей Коренев.

LeoNeoBoy Гречка

«Только успели закончить обсуждение подорожания колбас, сосисок и прочих видов мясных изделий, как пришли безрадостные вести от тех, выращивает гречиху и овес и производит из них продукты питания.

Причем аргументация и производителей, и логистики, и ретейла в целом выглядит безупречно: в основе повышения цен лежит заметный рост стоимости сырья, субстанций, удобрений, улучшителей, оборудования, топлива, узлов, агрегатов и комплектующих оборудования и т. д.

Спору нет, производственные издержки сейчас растут абсолютно у всех. И не только в России — мировые цены на продовольствие за год выросли в мире на 33%. То есть цифры, соизмеримые с российскими.

Причем за границей причины ускоренной инфляции ровно те же, что и у нас. Но мы-то при этом еще и аграрная страна с прекрасными природно-климатическими условиями.

Почему же при этом цены на продукты питания у нас растут примерно теми же темпами, как и в странах, где сельхозпроизводство не является главным?

Дело в том, что Россия пока еще критически зависима от импорта. Как импорта готовой продукции, так и сырья, а главное — машин и оборудования. Да, в России в 2021 году ожидается третий по величине за всю историю урожай зерна. Но это в основном фуражное зерно 5-й, 4-й и 3-й категории, которое для производства хлеба не годится.

Пшеницу более высоких сортов для того, чтобы смешивать её с нашей (которая 3-й категории) и делать хлеб, нам по-прежнему приходится закупать за рубежом, равно как и улучшители и иные компоненты.

Что касается оборудования, то оно более чем на 2/3 импортное. То есть приобретается, обслуживается, ремонтируется и обновляется за валюту. Что касается гречки, сахара, риса, макаронных изделий, круп и еще целого ряда недорогих, но массовых продуктов, то тут на рост цен влияет еще и ажиотажный спрос.

Все перечисленные товары характеризуются длительными сроками хранения, хорошими питательными свойствами и возможностью запасаться впрок, что и делает немалое количество российских граждан.

Как только в прессе появляются сообщения о том, что по какому-то виду продовольствия у нас урожай оказался чуть хуже прогнозов, или сообщается о возможных карантинных ограничениях, или анонсируется возможное подорожание, немалая часть наших сограждан спешит в магазины, покупая долгохранящийся товар мешками.

А это неминуемо подхлестывает рост цен еще выше. И хотя оптовые цены у производителей на ту же гречку в этом году заметно выросли (причины мы описали в самом начале), повысившись с 57 до 80 руб. за килограмм, дополнительный рост инфляции обеспечивается и ажиотажным спросом со стороны конечных потребителей.

Успокаивает одно обстоятельство — гречка легко хранится около трех лет и более. Хотя бы не пропадет», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября СМИ писали, что цены на гречку, овсянку и хлопья в России с ноября могут вырасти на 10−20%.

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