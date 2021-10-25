Переславль-Залесский, Ярославская область, 25 октября, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Специалисты Института биологии внутренних вод РАН отмечают ускорение темпов загрязнения воды в Плещеевом озере. Об этом сообщается на официальном сайте Национального парка «Плещеево озеро», где опубликован отчет о современном состоянии экосистемы водоема. Несмотря на то, что по химическому составу вода в Плещеевом озере в 2020 году была отнесена к 1 классу (условно чистые воды), поводов для тревоги, по мнению специалистов, много.

Дарья Антонова ИА REGNUM Плещеево озеро

В 2014—2016 годах Институт биологии внутренних вод РАН проводил комплексное исследование экосистемы Плещеева озера. По сравнению с аналогичным исследованием, выполненным в 1996 году, отмечено, что увеличивается количество компонентов экосистемы с признаками поступления биогенных и органических веществ в озеро. Самое тревожное — установлено, что с 2017 года вода Плещеева озера ежегодно цветёт цианобактерией (сине-зеленой водорослью) глеотрихией щетинистой. Сине-зеленые водоросли продуцируют токсины, которые могут быть опасными для животных, растений и человека. Так, глеотрихия щетинистая, которая цветет в Плещеевом озере, производит гепатотоксин медленного действия, оказывает широкое негативное воздействие на позвоночных. Даже в малых концентрациях, что подтверждается лабораторными исследованиями, этот токсин приводит к увеличению риска развития сахарного диабета 2 типа на 50%. Кроме того, глеотрихия щетинистая стимулирует развитие и более опасных сине-зеленых водорослей.

Причины появления сине-зеленых водорослей в Плещеевом озере, по мнению ученых из Института биологии внутренних вод РАН, многообразны. Это прежде всего глобальные климатические явления — рост поверхностной и глубинной температуры воды в озере. А вот широкое распространение сине-зеленые водоросли скорее всего получают из-за негативного антропогенного воздействия на воду.

«Массовое развитие глеотрихии щетинистой в озере Плещеево связано, по всей видимости, с поступлением биогенных веществ в акваторию озера. Причинами поступления биогенов являются: отсутствие системы водоотведения в центральной исторической части города по берегам основного притока озера Плещеево — реки Трубеж, неудовлетворительное состояние системы водоотведения, отсутствие системы ливневой канализации, в том числе и локальных очистных сооружений, отсутствие системы очистных сооружений в ближайших к озеру Плещеево населенных пунктах (за исключением г. Переславля-Залесского и с. Купанского),» — говорится в отчете, опубликованном на сайте Национального парка.

Напомним, в 2020 году в конце лета жители Переславля стали жаловаться на гнилостный привкус и коричневатый цвет воды, текущей из кранов (водопроводная вода в город поступает как раз из Плещеева озера). Анализы не показали превышения по химическим показателям. Тогда как раз возникли предположения о том, что неприятные привкус и цвет воды связаны с цветением сине-зеленых водорослей. Тем временем антропогенная нагрузка на озеро продолжает увеличиваться.

«Сами по себе сине-зеленые водоросли не денутся никуда. И если остановить глобальное потепление климата мы не в силах, то свести к минимуму загрязнение окружающей среды продуктами распада бытовой химии мы можем начать уже сейчас», — говорится сообщении на сайте нацпарка.

Сейчас ученые считают наиболее важной задачей для себя выяснение токсичности сине-зеленых водорослей, цветущих в Плещеевом озере, и предупреждают жителей Переславля и его окрестностей о необходимости бережно относиться к водным ресурсам.