Кемерово, 25 октября, 2021, 15:25 — ИА Регнум. В Кемеровской области будут награждать за вклад в охрану окружающей среды. Это следует из постановления «Об учреждении награды правительства Кемеровской области — Кузбасса — медали «За личный вклад в охрануокружающей среды», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Илья Дубровин ИА Красная Весна Кузбасс

«В соответствии с законом Кемеровской области от 14 февраля 2005 года № 32-ОЗ «О наградах», в целях поощрения граждан за большой личный вклад в охрану окружающей среды и сохранения природных ресурсов, обеспечения экологической безопасности на территории Кемеровской области — Кузбасса правительство Кемеровской области — Кузбасса постановляет: учредить награду правительства Кемеровской области — Кузбасса — медаль «За личный вклад в охрану окружающей среды», — говорится в документе опубликованом на сайте областной администрации.

Уточняется, что ходатайство о награждении медалью вносится на имя губернатора региона.