Сургут, Югра, 25 октября, 2021, 15:23 — ИА Регнум. В Югре десятилетний мальчик, выстреливший себе в голову из травматического пистолета, переведён из Нижневартовска в Сургут. Об этом сообщает пресс-служба БУ «Нижневартовская окружная клиническая детская больница».

Пресс-служба БУ «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» Нижневартовская окружная клиническая детская больница

В Сургуте к его лечению привлечены специалисты нейрохирургических подразделений для специализированного лечения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 октября десятилетний мальчик из Сургутского района, которого выписывали из онкологического отделения нижневартовской детской больницы, достал травматический пистолет из сумки деда и выстрелил себе в голову. По факту возбуждено уголовное дело пп. «б, з» ч.2 ст. 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего»).

Детский омбудсмен ХМАО Людмила Низамова сообщила, выстреливший себе в голову мальчик имеет несколько серьёзных диагнозов, живёт с бабушкой, дедушкой и отцом, передают «Новости Югры».

"В скором времени мной будет инициирована комиссия по делам несовершеннолетних с участием инспектора ПДН, представителей власти Сургутского района, органов опеки, социальной защиты, здравоохранения и коррекционной школы, где учился пострадавший», — заявила Людмила Низамова.