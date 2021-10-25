Москва, 25 октября, 2021, 15:36 — ИА Регнум. Центральный банк (ЦБ) России приучает население к более высоким показателям инфляции. Об этом 25 октября заявил финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Инфляция

«В Москве начинается локаут. И Набиуллина (Эльвира, глава ЦБ — прим. ИА REGNUM) подняла процентную ставку как раз под локдаун», — сказал Левченко.

По его мнению, таким образом население России приучают к более высокой инфляции.

«С одной стороны они нам рассказывают, что они борются с инфляцией, а с другой стороны, думаю многие, кто пошел в магазин перед локдауном, я, например, лично увидели, как цены двинули наверх», — отметил финансовый аналитик.