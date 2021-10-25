Махачкала, 25 октября, 2021, 15:18 — ИА Регнум. Мошенничество на сумму свыше 90 млн рублей выявлено в Дагестане. В совершении преступления подозреваются два бывших ведущих бухгалтера Дагестанского государственного технического университета, сообщили 25 октября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

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«Они подделывали подписи в платежных ведомостях о получении заработной платы и премий сотрудниками университета и получали с лицевого счета наличные денежные средства без их оприходования в кассу учебного заведения», — говорится в сообщении следственного органа.

Преступление совершалось в течение четыре лет, начиная с 2015 года. Злоумышленники «в составе организованной преступной группы, перечисляли денежные средства со стипендиального счета университета на расчетные счета доверенных лиц и в последующем их обналичивали».

Всего до 2018 года мошенникам удалось похитить более 90 млн рублей государственных средств. В суд переданы дела для вынесения приговора в отношении двоих подозреваемых, в отношении остальных расследование еще ведется.

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