Брянск, 25 октября, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Со дня расстрела немецко-фашистскими оккупантами жителей деревни Хацунь Брянской области прошло 80 лет. В отместку за убийство красноармейцами трёх немецких солдат 25 октября 1941 года каратели расстреляли более 300 человек, напомнил на своей странице в социальной сети губернатор Александр Богомаз.

Http://www.bryanskobl.ru/ Мемориальный комплекс в Хацуни

Трагедия произошла через 20 дней после начала оккупации края. Фашисты расстреляли жителей Хацуни, соседних населённых пунктов, беженцев из Брянска, женщин, стариков и детей.

«Они — жертвы фашизма на Брянской земле. Они — наша непреходящая боль и безмерная скорбь. Они — наша вечная память. Во время оккупации на Брянской земле фашисты убили, сожгли и замучили более 75 тысяч мирных граждан, угнали в немецкое рабство 154 тысячи человек, уничтожили более тысячи населённых пунктов. Через 17 месяцев судьбу Хацуни повторила белорусская Хатынь», — написал глава региона.

В Хацуни 25 октября 2011 года открыт мемориальный комплекс как символ всех российских деревень, пострадавших от рук нацистов в годы Великой Отечественной войны. Из 318 расстрелянных жителей установлены имена только 83 человек.