Рим, 25 октября, 2021, 15:15 — ИА Регнум. С ноября текущего года по март следующего года свыше половины населения Афганистана (22,8 млн человек из порядка 39 млн, по данным Всемирного банка) будет находиться на «кризисном» или «чрезвычайном» уровне нехватки продовольствия. Об этом 25 октября говорится в обнародованном докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) Объединенных Наций и Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН.

Афганистан

Уточняется, что на доступ к пище жителей Афганистана оказали негативное влияние засуха, вооруженный конфликт, пандемия COVID-19 и связанный с этим экономический кризис. При этом добавляется, что наступающая зима может отрезать множество простых афганцев от гуманитарной помощи.

Также указывается, что число жителей страны, которые находятся на грани голода, увеличилось на 37% по сравнению с последней оценкой ситуации в стране, которая была дана в апреле текущего года, в результате чего от голода к концу года могут пострадать около 3,2 млн детей младше пяти лет, а около 1 млн из них могут умереть в случае, если им срочно не будет оказана гуманитарная помощь.

«Мы не можем кормить людей обещаниями: финансовые обязательства должны превратиться в реальные деньги, и международное сообщество должно вместе прийти к решению этого кризиса, который быстро выходит из-под контроля», — отметил исполнительный директор ВПП Дэвид Бизли.

Кроме того, уточняется, для того, чтобы помочь населению Афганистана ВПП необходимо ежемесячно около $220 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии российского МИД Замир Кабулов рассказал, что гуманитарную операцию по оказанию в течение ближайших дней экстренной помощи Афганистану готовят Минобороны и МЧС России.