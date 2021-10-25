Уфа, 25 октября, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Систему многофакторной биометрической идентификации пользователя по голосу и видеофрагменту онлайн за 30 секунд разработал аспирант факультета математики и информационных технологий Башкирского государственного университета Никита Лушников. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Информационные технологии

«Технология Никиты достаточно надежна, является мультипликативным и конкурентоспособным продуктом. Мы убеждены, что разработанное программное решение повысит уровень безопасности пользователей устройств. В перспективе мы планируем открыть малое инновационное предприятие на базе университета, где будем разрабатывать новые программные продукты в области защиты информации», — приводит пресс-служба слова ректора Башкирского госуниверситета Николая Морозкина.

Сообщается, что разработанная программа состоит из двух элементов биометрии, которые являются этапами авторизации.

На первом этапе происходит идентификация голоса: записанный голос сравнивается с уже внесенным в систему голосовым фрагментом по октавам. На втором этапе происходит идентификация по лицу.

«Если оба этапа авторизации проходят успешно, то оповещение подтвердит, что вы являетесь пользователем системы. После этого можно воспользоваться встроенным голосовым помощником или открыть файловую директорию. Отличие технологии молодого ученого от аналогов — время входа пользователя в систему, которое варьируется от 30 до 55 секунд. Для подобных разработок это уникальные показатели», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня вошли шесть университетов Башкирии (в том числе Башкирский государственный университет), «Сколковский институт науки и технологий», а также три научных учреждения и 20 организаций реального сектора экономики.