«В больницу начали попадать беременные» — о коронавирусе
Домодедово, Московская область, 25 октября, 2021, 15:13 — ИА Регнум. На второй год пандемии фиксируется увеличение заражённых коронавирусом беременных. Об этом 25 октября заявил главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов на телеканале «Россия 24».
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«Самое главное, что стали болеть беременные. И сегодня у нас 18 беременных лежит в больнице. У нас была беременная с 90% поражением лёгких. К счастью, мы её вылечили, она выздоровела, но ситуация возникает сложная», — заявил Осипов.
Он отметил, что заметно возросло число молодых пациентов в целом.
«Раньше мы видели, что пандемия развивается на пятый-седьмой день болезни. Сейчас буквально на вторые сутки поступает к нам молодой пациент с поражением лёгких 25−30%. На вторые сутки видим, что здоровье ухудшается и пневмония распространяется уже на 50−70%, буквально за сутки», — указал он.