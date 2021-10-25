Домодедово, Московская область, 25 октября, 2021, 15:13 — ИА Регнум. На второй год пандемии фиксируется увеличение заражённых коронавирусом беременных. Об этом 25 октября заявил главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

«Самое главное, что стали болеть беременные. И сегодня у нас 18 беременных лежит в больнице. У нас была беременная с 90% поражением лёгких. К счастью, мы её вылечили, она выздоровела, но ситуация возникает сложная», — заявил Осипов.

Он отметил, что заметно возросло число молодых пациентов в целом.

«Раньше мы видели, что пандемия развивается на пятый-седьмой день болезни. Сейчас буквально на вторые сутки поступает к нам молодой пациент с поражением лёгких 25−30%. На вторые сутки видим, что здоровье ухудшается и пневмония распространяется уже на 50−70%, буквально за сутки», — указал он.