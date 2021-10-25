Москва, , 15:12 — REGNUM Заявление советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, который пригрозил Москве ракетами, тянет на уголовную ответственность. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»).

Андрей Картаполов Mil.ru

«Считаю, что комментировать скудоумных людей, дело не благодарное. Подобные высказывания вполне тянут на уголовную ответственность», — сказал Картаполов.

Арестович считает, что России следует отказаться от Крыма, иначе Кремль «буквально вынудит Киев вступить в НАТО и перейти к агрессивным действиям», в этом случае украинские ракеты «будут направлены на Москву».

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