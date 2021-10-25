Москва, 25 октября, 2021, 15:15 — ИА Регнум. Попытки укрепить курс рубля в долгосрочной перспективе негативно скажутся на экономике России. Об этом 25 октября заявил финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По прогнозу специалиста, поведение глобального рынка говорит о том, что спрос на сырье должен в ближайшее время пойти вниз. Это в свою очередь приведет к падению курса рубля.

«Сейчас у рубля есть еще одна поддержка — попытки при помощи поддержки курса рубля сглазить инфляцию. В краткосрочном плане это поможет. Но в долгосрочном плане это создаст более худшие условия для функционирования российской экономики. Потому как это будет происходить через ограничения свободного рынка и через падение норм прибыли в большинстве отраслей нашей экономки и через возникновение дефицита», — сказал Левченко.