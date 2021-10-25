Брюссель, , 15:11 — REGNUM Европейский союз внимательным образом следит за ситуацией вокруг решения Турции об объявлении персонами нон грата послов десяти стран, заявил 25 октября представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Петер Стано Eeas.europa.eu

«Конечно, мы приняли к сведению и очень внимательно следим за ситуацией. Вся эта ситуация — серьезный вопрос», — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Вместе с тем он отметил, что пока рано комментировать ситуацию, поскольку Анкара еще не уведомила официально вовлеченные страны о своем решении.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он поручил турецкому МИД объявить персонами нон грата послов десяти стран — США, Германии, Дании, Финляндии, Франции, Нидерландов, Швеции, Канады, Норвегии и Новой Зеландии, призвавших Анкару освободить правозащитника Османа Кавалу.

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