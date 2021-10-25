В ЕС отреагировали на решение Турции о высылке послов
Брюссель, 25 октября, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Европейский союз внимательным образом следит за ситуацией вокруг решения Турции об объявлении персонами нон грата послов десяти стран, заявил 25 октября представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
Вместе с тем он отметил, что пока рано комментировать ситуацию, поскольку Анкара еще не уведомила официально вовлеченные страны о своем решении.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он поручил турецкому МИД объявить персонами нон грата послов десяти стран — США, Германии, Дании, Финляндии, Франции, Нидерландов, Швеции, Канады, Норвегии и Новой Зеландии, призвавших Анкару освободить правозащитника Османа Кавалу.
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