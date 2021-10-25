Балаково, Саратовская область, 25 октября, 2021, 15:38 — ИА Регнум. В городе Балаково Саратовской области на территории школы №13 был задержан вооруженный мужчина. Инцидент произошел днем 25 октября.

Silsor Запрет

Мужчину в нетрезвом состоянии и в камуфляжной одежде заметила охрана образовательного учреждения и вызвала полицию, сообщает «Балаковский репортер». Прибывшие стражи порядка изъяли у задержанного чехол, в котором находилась пневматическая винтовка переломного типа с оптическим прицелом производства Ижевского завода.

По словам мужчины, он хотел подарить оружие школе. Около учебного заведения появились полосы препятствий для занятий по военной подготовке и даритель заметил, что для полноценного обучения в школе нет оружия. Мужчина заявил, что является выпускником данного учреждения и хотел подарить оружие любимой школе.

По словам главы района Сергея Грачева, было ли оружие заряжено, неизвестно.

«Мужчина 1985 года рождения пришел в школу, в которой раньше учился, с пневматической винтовкой. Якобы хотел подарить ее учебному заведению. На место вызвали сотрудников ЧОП и полицейских. Сейчас проводятся оперативные действия», — цитирует «СарИнформ» Грачева.

ИА REGNUM ранее сообщало, Самарская компания NtechLab начала тестирование системы, распознающей людей с оружием на подходе к школе. Эксперты сомневаются в эффективности технологии. По их мнению, система сможет распознать только винтовку и дробовик, а вот пистолет определить ей не удастся, особенно в темноте.

Читайте также: В России тестируют технологию обнаружения вооружённых школьников