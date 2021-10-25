Аша, Челябинская область, 25 октября, 2021, 15:08 — ИА Регнум. В Челябинской области возбудили уголовное дело в связи с нарушением неприкосновенности частной жизни. Об этом сообщает областное управление СКР.

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По данным следствия, преступление было совершено в сентябре. Неустановленное лицо разместило в интернете видеофайлы, составляющие личную тайну женщины, проживающей в городе Аша. Тем самым была нарушена неприкосновенность частной жизни гражданки.

Сейчас личность преступника устанавливают. Ему грозит до двух лет заключения.