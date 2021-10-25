Москва, 25 октября, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Проверку сообщения жителя Москвы о пропаже его 81-летней матери начала столичная полиция. Об этом 25 октября сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Москве, передает РБК.

Цитата из х/ф «Бриллиантовая рука». Реж. Леонид Гайдай. 1969. СССР «Не виноватая я!»

Также уточняется, что источник в правоохранительных органах уточнил, что речь идет об актрисе, народной артистке РСФСР Светлане Светличной.

Кроме того, отмечается, что 24 октября житель столицы России сообщил в отдел МВД России по московскому району Богородское, что его мать с 21 октября не выходит на связь и ее местонахождение неизвестно.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, принимаются меры к розыску пропавшей», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее друг актрисы актёр Иван Николаев заявил, что сообщения о том, что советская и российская актриса, заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная пропала, являются не соответствующими действительности.