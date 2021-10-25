25 октября 2021 | Время чтения 5 мин

Как и в случае с пандемией, изменение климата объединяет все человечество против угрозы, которая может слишком легко выйти из-под контроля.

Максим Исаев, , 16:05 — REGNUM Настали тяжелые времена. Геополитическая напряженность нарастает, в первую очередь — но не только — между Китаем и США. Тем не менее в то же время мир остро нуждается во всеобъемлющем глобальном сотрудничестве для борьбы с пандемией и изменением климата. То, как ведущие державы справятся с этими вызовами, определит курс глобального развития на годы и десятилетия вперед, пишет бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт в статье, вышедшей 25 октября в The Strategist.

Переговоры Александр Горбаруков © ИА REGNUM

За последние несколько недель США и Китай попытались установить некоторые ограждения, чтобы не допустить выхода растущей напряженности из-под контроля. После недавней встречи в Швейцарии со своим китайским коллегой Яном Цзечи советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил о необходимости «ответственного соперничества» между двумя странами — риторика, которую едва ли можно было услышать прежде услышать.

Тем не менее, как бы ни приветствовалась подобная риторика, реальность такова, что соперничество между Вашингтоном и Пекином по-прежнему обостряется. Решение США и Великобритании о поставке в Австралию атомных подводных лодок — которые Канберра получит еще не скоро — было намеренно оформлено как важный стратегический шаг для противодействия китайской морской экспансии. Точно так же на двухдневной встрече в Питтсбурге в сентябре официальные лица ЕС и США изложили повестку дня новых переговоров по торговле и технологиям, сделав особый акцент на необходимости защитных мер против КНР. В Вашингтоне только и делают, что говорят о потенциальном вторжении Китая на Тайвань, в связи с чем и принимаются соответствующие решения.

Все более авторитарный и напористый Китай — не единственная геополитическая проблема. Россия также представляет ревизионистскую угрозу, поскольку президент Владимир Путин делает заявления, которые открыто бросают вызов суверенитету Украины и ставят под сомнение полезность дипломатии в урегулировании войны в украинском Донбассе или проблем, связанных с «аннексией» Крыма Россией. Подобно тому, как многие в США видят тенденцию к войне с Китаем из-за Тайваня, многие в Европе обеспокоены аналогичной эскалацией конфликта с Россией из-за Украины.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин Kremlin.ru

Но необходимость сотрудничества для решения еще более серьезных проблем должна быть очевидна. Когда мировые лидеры соберутся в Риме в конце этого месяца на саммит «Большой двадцатки», им придется признать тот факт, что в лучшем случае для победы над COVID-19 нужно в два раза больше усилий.

На недавнем саммите, организованном президентом США Джо Байденом, представители более 100 правительств, международных организаций, предприятий и организаций гражданского общества обязались провести вакцинацию «70% населения в каждой стране и каждой категории доходов» к сентябрю следующего года. До достижения этой цели еще далеко. На данный момент полностью вакцинировано примерно 38% населения мира, при этом наблюдается вопиющее и опасное неравенство между странами с высоким и низким уровнем доходов. Действительно, в странах с высоким уровнем доходов на одного жителя введено в 32 раза больше доз, чем в странах с низким уровнем доходов.

Читайте также: Вакцины от COVID — это не вакцины. Кургинян объяснил, в чем кроется обман

Избитая истина, согласно которой никто не в безопасности, пока все не будут в безопасности, актуальна как никогда. Нет никакой гарантии, что вариант «Дельта» станет последней мутацией, вызвавшей новые волны эпидемии. Идет борьба человечества и вируса.

Вакцинация против коронавируса в США (сс) The White House

Читайте также: Вакцинация от COVID не дает вирусу ослабнуть — Кургинян. Как он мутирует?

Срочно необходимо мобилизовать дополнительные ресурсы для распространения не только вакцин, но также тестирования и лечения. В этом контексте нельзя игнорировать потенциальный вклад Китая. Он производит больше вакцин, чем любая другая страна, и будет играть ключевую роль в любых новых глобальных структурах, созданных для предотвращения или борьбы со вспышками в будущем (любая из которых может быть намного опаснее, чем COVID-19).

Когда в ноябре мировые лидеры соберутся на саммит ООН по изменению климата в Глазго, им придется наверстать упущенное. При прочтении недавнего отчета Международного энергетического агентства создается тревожная картина того, сколько работы предстоит сделать для декарбонизации экономики.

Так, в нынешнем году произойдет второй по величине рост выбросов углекислого газа в истории, что свидетельствует об отсутствии прогресса в достижении цели полного сокращения выборов до 2050 года. При этом взятые на себя обещания правительств покрывают менее 20% объема сокращения выбросов, необходимых к 2030 году, чтобы удерживать глобальное потепление в пределах 1,5 ° C от средней доиндустриальной температуры.

Выбросы Pixource

Принимать более активные меры должны все, однако мало кто так же важен, как Китай. Если Пекин не уменьшит свою значительную зависимость от угля, глобальные цели борьбы с изменением климата останутся недостижимыми. Недавнее заявление Китая о прекращении зарубежного финансирования угольных проектов потенциально очень важно: одно это может сократить выбросы в такой же мере, как если бы ЕС достигнет чистого нуля к 2050 году. Но даже в этом случае Китаю и всем остальным придется сделать больше.

Как и в случае с пандемией, изменение климата объединяет все человечество против угрозы, которая может слишком легко выйти из-под контроля. Безусловно, сегодняшняя геополитическая напряженность реальна и нельзя игнорировать такие вопросы, как Тайвань и Украина. У демократии есть все основания вместе противостоять ревизионистской агрессии. Но пандемия и изменение климата — это проблемы, которые можно эффективно решить, только если все будут стремиться к совместной работе. Достижение этого результата потребует подлинного глобального государственного мышления, и прогресс в этом направлении должен быть стандартом, по которому оценивается дипломатия.