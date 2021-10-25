Кизлярский район, Дагестан, 25 октября, 2021, 15:04 — ИА Регнум. В Дагестане браконьеры, заметая следы своей преступной деятельности, сожгли свыше 400 кг рыбы породы «русский осетр». Факт уничтожения добытой незаконно рыбы установили пограничники. В отношении виновных готовится материал для возбуждения уголовных дел.

Sharipov.A Осетры

Как установлено, группа браконьеров занималась незаконной добычей рыбы осетровых видов с целью последующего сбыта.

«В селе Новые Бухты Кизлярского района в подсобном помещении гражданки РФ обнаружено более 400 кг русского осетра. По предварительной оценке, ущерб водным биоресурсам РФ составил около 16 млн рублей», — цитируют «Махачкалинские известия» представителя пресс-службы пограничного управления ФСБ России по республике.

Злоумышленники, решив избежать наказания за совершенное преступление, подожгли помещение, где хранилась рыба. По данному факту в отношении них будет возбуждено, кроме уголовного дела о незаконной добыче и обороте особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, уголовное производство об умышленных уничтожении или повреждении имущества.