Москва, 25 октября, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Лучшим голкипером недели в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) признан шведский вратарь санкт-петербургского СКА Ларс Юханссон. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба лиги.

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды СКА Ларс Юханссон

Юханссон дважды сыграл «на ноль» в матчах с финским «Йокеритом» (2:0) и китайским «Куньлунем» (7:0), отразив 34 броска.

Лучшим защитником стал финн Валлтери Кемиляйнен из подольского «Витязя». В трёх матчах он набрал семь очков — два гола и пять результативных передач.

Лучшим нападающим недели признан финский форвард уфимского «Салавата Юлаева» Сакари Маннинен. В трёх встречах он забросил три шайбы и отдал два голевых паса.

Лучшим новичком недели стал 21-летний вратарь череповецкой «Северстали» Константин Шостак. На его счету две победы в двух матчах и 97,78% отражённых бросков.

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