Москва, 25 октября, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Стабильному курсу рубля угрожает падение глобального спроса на сырье. Об этом 25 октября заявил финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Какие есть риски у рубля? Самый большой риск что текущие цены на энергоносители. Они уже приводят к падению номинального объема потребления. Это мы видим не только по газу, но и по металлам, но нефти», — сказал Левченко.

При этом аналитик провел параллель с 2008 годом, в начале которого цены на нефть резко росли, но затем из-за падения спроса обвалились.