Москва, 25 октября, 2021, 14:59 — ИА Регнум. Из-за того, что ЦБ РФ в 2021 году очень интенсивно поднимает ставку, сложилась ситуация, когда ставки по банковским вкладам не поспевают за её ростом, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор ИК «УНИВЕР Капитал» Асхат Сагдиев.

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«Ведь банки работают с розничными клиентами, имеют большое количество розничных офисов, и им чисто технически требуется больше времени, чтобы внести изменения в свои договоры и рекламную продукцию, чем регулятору на то, чтобы изменить условия рефинансирования.

И условия по кредитам тоже не поспевают за изменениями в политике ЦБ РФ. Это вносит некоторый сумбур в деятельность банковского сектора.

Банки, конечно, в убытке не будут, и стоимость кредитов повысят более оперативно, чем депозитов, тем более, что держатели вкладов довольно консервативны и не столь гибко реагируют на изменение условий на рынке.

Однако даже повышение ставок по депозитам в банках существенного притока средств населения России на вклады не вызовет.

Во-первых, не так уж много у населения свободных денег. Реальные располагаемые доходы населения снижались в течение нескольких лет, а в последний год ускорение инфляции в большей степени располагало к тому, чтобы тратить, чем к накоплению.

Во-вторых, за период низких ставок значительная доля россиян освоила возможности использования в качестве альтернативы вкладам инструментов фондового рынка, в первую очередь, конечно, облигаций.

А биржевые бумаги реагируют на изменения стоимости денег в экономики куда оперативнее, чем розничные банки, соответственно, стимулов для вложения в них остается больше», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, совет директоров Банка России 22 октября принял решение повысить ключевую ставку на 75 базисных пунктов, то есть до 7,5% годовых.

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