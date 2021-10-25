Бишкек, 25 октября, 2021, 14:59 — ИА Регнум. Правительство Киргизии сняло мораторий на проведение проверок ресторанов, кафе и других заведений общественного питания. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения сегодня, 15 октября.

Say_No_To_Turtles Кафе

Теперь госорганы возобновят контроль за соблюдением требований технических регламентов и других нормативов в сфере пищевой безопасности на объектах, занимающихся производством, хранением, перевозкой и реализацией пищевой продукции.

Поводом для отмены моратория стало массовое отравление людей в столице республики — 85 человек обратились к медикам после того, как употребили в пищу роллы, приготовленные в сети кафе «Империя пиццы».

ИА REGNUM напоминает, что 18 декабря 2018 года правительство Киргизии приняло постановление о введении временного запрета на проведение проверок бизнеса на период с 1 января 2019 года до 1 января 2021 года. Впоследствии его продлили еще на один год.