Джакарта, 25 октября, 2021, 14:58 — ИА Регнум. Полиция Индонезии объявила, что столкновение поездов на востоке Джакарты было несчастным случаем на производстве, сообщает CNN Indonesia.

Pixabay.com Железная дорога

В настоящее время сотрудники полиции находятся на месте происшествия, чтобы получить дополнительную информацию. Однако расследование этого дела передано службе уголовного розыска.

В результате аварии не было погибших. Машинист получил легкие травмы и в настоящее время проходит лечение в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, один человек пострадал при аварии, произошедшей на легкорельсовом транспорте в столице Индонезии Джакарте.