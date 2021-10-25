Омск, 25 октября, 2021, 14:57 — ИА Регнум. Омские спасатели предупредили о существенном ухудшении погодных условий в регионе с 21:00 по местному времени 25 октября до вечера 26 октября.

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Согласно ежедневному бюллетеню погоды, в этот период ожидается похолодание и порывистый ветер. Сотрудники МЧС России призывают жителей и гостей региона соблюдать правила безопасности.

По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 21 часа 25 октября до вечера 26 октября по Омской области ожидается юго-западный ветер с переходом на западный, северо-западный 8−13 м/с, днем в отдельных районах порывами 15−20 м/с. Похолодание.

«При сильном ветре не стойте рядом с линиями электропередач, деревьями и рекламными щитами», — призывают МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее синоптики также предупредили о грядущем похолодании.

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