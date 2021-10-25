Волгодонск, Ростовская область, 25 октября, 2021, 14:56 — ИА Регнум. В Ростовской области следователи подключились к изучению обстоятельств аварии с участием рейсового автобуса и маршрутного такси. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 15 октября

ДТП

По указанию руководителя следственного управления Аслана Хуаде организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение, пояснили в ведомстве.

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ИА REGNUM напоминает, что в результате аварии на улице Морской в Волгодонске пострадали водитель и семь пассажиров маршрутного такси.