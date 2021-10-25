Киргизия надеется получить $80 млн на поддержку бюджета
Бишкек, 25 октября, 2021, 14:54 — ИА Регнум. Власти Киргизии планируют получить от Азиатского банка развития $80 млн (5 млрд 669 млн рублей) на поддержку бюджета страны. Как сообщили в пресс-службе правительства, премьер-министр Акылбек Жапаров одобрил заключение по соответствующему кредитному соглашению.
Отмечается, что из этой суммы $10,7 млн (758 млн рублей) могут быть предоставлены в качестве гранта, а ещё $69,3 млн (4 млрд 911 млн рублей) — в виде кредита.
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Финансовая помощь может быть выделена Киргизии в рамках спецпрограммы по продвижению экономической диверсификации, которая включает в себя пять основных направлений:
- торговая и инвестиционная конкурентоспособность,
- развитие малого и среднего бизнеса,
- государственно-частное партнерство,
- развитие навыков, связанных с отраслями,
- повышение устойчивой финансовой и социальной защиты для стабилизации и восстановления после коронавируса.
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