Бишкек, 25 октября, 2021, 14:54 — ИА Регнум. Власти Киргизии планируют получить от Азиатского банка развития $80 млн (5 млрд 669 млн рублей) на поддержку бюджета страны. Как сообщили в пресс-службе правительства, премьер-министр Акылбек Жапаров одобрил заключение по соответствующему кредитному соглашению.

Mineconom.gov.kg Акылбек Жапаров

Отмечается, что из этой суммы $10,7 млн (758 млн рублей) могут быть предоставлены в качестве гранта, а ещё $69,3 млн (4 млрд 911 млн рублей) — в виде кредита.

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Финансовая помощь может быть выделена Киргизии в рамках спецпрограммы по продвижению экономической диверсификации, которая включает в себя пять основных направлений:

торговая и инвестиционная конкурентоспособность,

развитие малого и среднего бизнеса,

государственно-частное партнерство,

развитие навыков, связанных с отраслями,

повышение устойчивой финансовой и социальной защиты для стабилизации и восстановления после коронавируса.

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