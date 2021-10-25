Кемерово, 25 октября, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Алексей Харитонов оставил должность заместителя председателя правительства Кемеровской области по агропромышленному комплексу. В областной администрации сообщили, что сделал он это «по собственному желанию».

Jake Bellucci Отставка

Исполнять обязанности заместителя председателя правительства Кузбасса временно будет министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Андрей Ариткулов.

По данным сайта A42.ru, Алексей Харитонов вошёл в команду губернатора Кузбасса в апреле 2018 года, до этого он возглавлял Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ.