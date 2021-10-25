Афины , 25 октября, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Китайские инвесторы с оптимизмом смотрят на перспективы развития Греции, а китайские компании заинтересованы в инвестициях в эту страну. Об этом сообщил новый посол Китая в Греции Сяо Цзюньчэн в интервью AMNA 25 октября.

Экспорт

Обсуждая вопросы греческого экспорта в Китай, Цзюньчэн отметил, что наблюдается сильная тенденция к росту. В частности, он сообщил, что если в 2020 году поставки товаров увеличились на 6,6%, то уже в первой половине 2021 года экспорт Греции в Китай вырос на 43,2%.

По словам посла, власти Китая хотят, чтобы на рынок страны поступало больше высококачественных греческих продуктов. Он особо упомянул шафран, оливковое масло, красное вино и молочные продукты.

По мнению дипломата, благодаря Соглашению о географических указаниях между Китаем и ЕС, которое вступило в силу в марте, создаются новые возможности для экспорта многих греческих товаров в Китай.