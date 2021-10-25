Черкесск, 25 октября, 2021, 14:50 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии увеличилось число пациентов, госпитализированных в ковидные госпитали. По данным регионального оперативного штаба на 25 октября, в настоящее время проходят лечение в стационарах 1055 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Cdc.gov Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

Общее число койко-мест, развернутых в ковидных госпиталях для оказания помощи заразившимся коронавирусной инфекцией, составляет в республике 1165. Свободными остаются около 10% их них.

За последние сутки в республике был подтвержден коронавирус у 77 человек, это самый большой показатель за последние несколько месяцев. Общее число носителей коронавируса увеличилось до 27 016 человек. Из них выздоровели 23 583 пациента, в том числе 49 — за прошедший день.

Не удалось спасти врачам 732 жителя региона. Один из них скончался за прошедшие сутки.