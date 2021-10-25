Сеул, , 14:49 — REGNUM Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Гон встретился 25 октября с государственный министр в канцелярии премьер-министра Швеции Карин Валленштейн, находящейся с визитом в Сеуле. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе встречи южнокорейский дипломат высоко оценил вклад Швеции в установление мира на Корейском полуострове, включая организацию переговоров высокопоставленных представителей США и КНДР в Стокгольме в 2019 году.

Представители двух стран обсудили двусторонние отношения и многостороннее сотрудничество, а также договорились укрепить предметное сотрудничество в таких отраслях, как промышленность, инновации и окружающая среда.