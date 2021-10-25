Дубай, ОАЭ, 25 октября, 2021, 14:49 — ИА Регнум. Российская программа «Сфера» будет включать в себя пять спутниковых группировок, предоставляющих услуги телекома, и еще пять — наблюдения. Об этом 25 октября заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

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«Россия тоже приняла решение формировать пять орбитальных группировок связи и пять орбитальных группировок наблюдения», — сказал он во время выступления на 72-м Международном астронавтическом конгрессе в Дубае.

Так, в «Сферу» будут входить группировки связи «Ямал», «Экспресс-РВ», «Экспресс», «Скиф», «Марафон IoT». Наблюдение в различных диапазонах будет обеспечено группировками «Смотр», «Беркут-О», «Беркут-S», «Беркут-VD», «Беркут-X, L, P».

Как сообщало ИА REGNUM, федеральная целевая программа «Сфера» призвана объединить все российские спутники в единую систему с унифицированными платформами. Президент России Владимир Путин анонсировал разработку этой программы в 2018 году.

Финансирование по программе «Сфера» должно начаться в текущем году. Планируется, что программа будет реализована к 2030 году.