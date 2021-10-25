Москва, 25 октября, 2021, 14:53 — ИА Регнум. Резкое падение курса российского рубля маловероятно. Об этом 25 октября заявил финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Рубль

«Ожидать каких-то сильных движений уже не стоит. По нескольким причинам. Во-первых, бюджетное правило, которое у нас есть, сглаживает возможные колебания рубля», — сказал Левченко.

Другой причине, по его мнению, является риск падения спроса на энергоресурсы из-за высоких цен на сырье.

В то же время аналитик отметил, что в современной истории России происходило несколько крупных обвалов курса валюты, но никто ни разу не смог предсказать этого.