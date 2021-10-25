Москва, 25 октября, 2021, 14:47 — ИА Регнум. Прогнозы по росту розничных цен, тем более, озвучиваемые производителями, имеют характер самосбывающихся, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Цены на продукты

«Если даже реальный спрос до их озвучивания не был обеспечен, то уж теперь, когда все ведущие СМИ об этом написали, миллионы бабушек в России поспешат закупиться гречкой впрок, пока цена еще не выросла, благо, хранится этот продукт долго.

«Конечно, объективные причины для роста цен есть, но повышение цены на 20%, как объявлено, особенно в свете того, что и до этого цены росли, явно выглядит избыточным.

Особенно когда в качестве обоснования цены указывается удорожание упаковки, которая, всё-таки, растет в цене куда медленнее, чем продовольственные товары. Да и долю в цене готовой продукции занимает небольшую.

Да, урожай в 2021 году не самый высокий, но по таким продуктам, как зерновые, Россия является нетто-экспортером, то есть значительная часть продукции вывозится.

И за счет сокращения экспорта вполне возможно обеспечить внутренние потребности. Тем более, что как раз гречка на мировом рынке не очень сильно востребована.

Пока заявление производителей больше похоже на попытку урвать свой кусок от общего роста потребления. Тем более, что тем же магазинам куда проще гибко реагировать на спрос, а производители свои цены устанавливают на более длительные сроки.

Сейчас наличные запасы в магазинах выкупят, те, соответственно, закупятся по новой цене, производители заработают. А что там будет дальше, например, если меры ЦБ РФ по ужесточению кредитной политики приведут к снижению инфляции, уже не важно.

Новые цены уже будут установлены, деньги получены, а обратно цены никто снижать в ближайшей перспективе не станет», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что в России производители намерены поднять цены на гречку и овсянку в среднем на 15−20%.

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