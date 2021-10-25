Москва, 25 октября, 2021, 14:47 — ИА Регнум. В российских сетевых магазинах практически нет конкуренции между производителями. Об этом 25 октября заявил член экспертного совета общероссийского движения «Сильная Россия», руководитель Гражданского комитета «За честные продукты!» Александр Бражко. Так он прокомментировал высказывание пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что власти РФ постоянно следят за ценами на продукты питания.

Pixabay.com Рост цен

По словам Бражко, неконтролируемый рост цен на основные продукты питания свидетельствует о том, что агрохолдинги и сетевая торговля не планируют ограничивать свои аппетиты, в то время как конкуренции между производителями на торговой полке в сетевом магазине практически не наблюдается.

Как полагает эксперт, должностные лица Федеральной антимонопольной службы России проспали ситуацию, когда участники рынка еще прислушивались к рекомендациям органа власти.

«Сегодня лица, связанные с оборотом продуктов питания, набрали не только экономическую, но и административную мощь. Они уже не останавливаются, а пытаются сорвать прибыль любой ценой. А тактика наблюдения за ситуацией при пожаре используется тогда, когда огонь победил и вмешательство нецелесообразно», — сказал Бражко.

При таком подходе, по словам Бражко, все тяготы перекладываются на кошелек граждан, в первую очередь с ограниченными доходами.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что правительство России наладило постоянно действующие механизмы по мониторингу цен для предотвращения их скачкообразного повышения.